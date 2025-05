Lille met un énorme coup de pression à l'OM

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

C’est le choc de cette 32e journée ce dimanche soir entre le LOSC et l’OM. L’enjeu, une qualification en Ligue des champions, salvatrice pour les deux formations. Avant la rencontre, la pression semble être sur l’OM. C’est en tout cas l’avis de Bruno Genesio.

Défaite interdite ! Ce dimanche, en fermeture de la 32e journée, l’OM se déplace du côté de Lille avec pour ambition de conforter sa deuxième place. Deux petits points séparent les deux clubs au classement et la rencontre s’annonce capitale. Les hommes de Roberto De Zerbi veulent confirmer leur belle série. Mais les Marseillais restent sur quatre revers consécutifs à l’extérieur en Ligue 1 et forcément cela peut peser dans les esprits marseillais.

L’OM sous pression

Bruno Genesio 🇫🇷 sur la fidélité des supporters marseillais à l’extérieur 🩵🤍 :



« À part à Paris et à Lyon, 𝗷𝗲 𝗰𝗿𝗼𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗯𝗲𝗮𝘂𝗰𝗼𝘂𝗽 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗲𝘀, 𝗶𝗹 𝘆 𝗮 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘂𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀… pic.twitter.com/GX8lbfvosZ — BeFootball (@_BeFootball) May 2, 2025

Face à eux, le LOSC se sent outsider. De passage en conférence de presse, Bruno Genesio ne pense pas que la pression soit sur son équipe. « Il y a sûrement beaucoup plus de pression chez eux. C’est peut-être la raison pour laquelle ils ont choisi de s’exiler pour travailler plus tranquillement. Après, je ne suis pas dans leurs têtes. Ce n’est pas à moi de le juger, mais c’est sûr que, pour eux, vu leur budget et leurs investissements, c’est vital. Ils n'ont eu que deux compétitions à jouer toute la saison. C’est sûr que, pour eux, c’est encore plus important que pour nous » déclare le technicien français. À l’aller, les deux formations s’étaient quittées sur le score de 1-1.

Mais avec la victoire niçoise ce vendredi face à Reims, la pression semble désormais sur les deux équipes. Le LOSC ne possède que deux points d’avance sur Strasbourg, septième. Bruno Genesio veut peut-être enlever un peu de pression sur ses joueurs en rejetant le statut de favori. De son côté, l'OM a encore en tête, le sixième tour de Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient été battus par le Lille aux tirs au but. Le vainqueur de ce dimanche fera un grand-pas vers la plus prestigieuse des compétitions.