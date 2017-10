Lille : Les Dogues n’en peuvent plus et se rebellent contre Bielsa !

Dans : LOSC, Ligue 1.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Lille doit également gérer des tensions au sein du groupe de Marcelo Bielsa.

Ce n’est un secret pour personne, les Lillois ne parviennent pas à appliquer les consignes si particulières de leur entraîneur. Agacé, un groupe de joueurs a même réclamé un entretien avec l’Argentin dans le vestiaire mardi. « Notre objectif était clair, dire au coach qu’on ne veut plus jouer avec sa tactique, a raconté un Dogue à RMC. Plusieurs joueurs en ont marre de ne pas jouer à leur poste. On joue mal, faut pas se mentir. Les tests, on n'a plus le temps de les faire. On devait le dire au coach sinon on allait dans le mur. »

Sûr de ses méthodes, Bielsa n’a rien lâché pendant cette réunion sous tension. Et a convaincu ses hommes de garder la même stratégie contre Valenciennes en Coupe de la Ligue mercredi. Résultat, le LOSC a eu besoin des tirs au but pour se qualifier (2-2, 5-4). Autant dire que cela n’a pas emballé les joueurs qui ont prévu de revenir à la charge auprès d’El Loco. C’est dire à quel point la situation est grave. D’ailleurs, même les supporters sont déjà au courant.

Luis Campos, le sauveur ?

« L’autre jour dans la ville on a croisé un cadre de l'équipe. Il nous a dit qu’il n’en pouvait plus, que les joueurs ne comprenaient pas les tactiques et que les consignes n’étaient pas claires, a confié le responsable d’un groupe de fans. A plusieurs reprises, on a failli faire des banderoles contre Bielsa et à chaque fois on s’est calmés après avoir discuté avec la direction. Mais là on atteint un stade de colère trop important. » Pour calmer les tensions, le club a donc rappelé le conseiller sportif Luis Campos d’urgence. Pas sûr que le dirigeant soit en mesure de réconcilier tout le monde.