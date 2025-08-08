Lille ‍: Le mercato commence à faire très peur

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

La reprise de la Ligue 1 approche et le LOSC n’a pas encore terminé son mercato. Le club nordiste vit un renouvellement majeur d’effectif cet été avec le départ de plusieurs cadres. Certains observateurs partagent leurs inquiétudes pour le prochain exercice des Dogues.

Bruno Genesio a partagé son inquiétude dans les médias cette semaine notamment sur le mercato. Le technicien du LOSC n’a pas l’air satisfait de la tournure de son effectif à une semaine de la reprise du championnat. Le portier remplaçant de Lucas Chevalier n’a pas encore été trouvé et le poste de latéral gauche reste vacant. Une situation qui alerte les observateurs également. Sur RMC, Walid Acherchour revient sur le mercato incomplet des Dogues. « Je comprends totalement les inquiétudes de Genesio. C’est bien qui les matérialise publiquement. On en a déjà parlé ici, beaucoup de supporters lillois l’ont dit, il faut faire confiance à Letang. Bien évidemment, qu’il faut faire confiance à Letang qui a fait du bon boulot à Lille, qui fait du très bon boulot à Lille », explique-t-il. Plusieurs cadres sont partis, des départs qui n’ont pas encore été compensés.

Des départs encore à prévoir à Lille ?

Génésio a-t-il raison de réclamer des recrues ?



🗣 @walidacherchour: "Je comprends totalement ses inquiétudes et c'est bien qu'il les évoque publiquement. J'ai confiance en Létang mais nous sommes à 1 semaine de la reprise de la Ligue 1 et quand je vois l'effectif..." pic.twitter.com/CWtpYgb13U — After Foot RMC (@AfterRMC) August 7, 2025

Sur ce mercato, le club nordiste est toujours à la recherche du numéro 9 pour remplacer Jonathan David. Par ailleurs, Lille pourrait encore subir quelques départs lors de cette fin de période estivale. « Maintenant on est quand même à 15 jours voire une semaine de la reprise de la Ligue 1. Quand je vois encore les joueurs qui doivent partir. Parce que là, Chevalier part, il va falloir scruter l’après Chevalier. Tu n’as toujours pas de latéral gauche. On parle de Perraud, mais il n’est toujours pas arrivé. On a la charnière centrale, notamment Alexsandro, ou tous les jours il y a des rumeurs en Saudi Pro League. Bafode Diakité, il est sur les tablettes de la Premier League il a un bon de sortie. Ils n’ont toujours pas le numéro 9 qui doit entourer Giroud, car Giroud à la base, c’est plutôt une opportunité de marché pour essayer de transmettre à la jeune génération, » évoque notamment Walid Acherchour. Pour rappel, le LOSC devra également disputer l’Europa League cette saison et l’effectif devra s’élargir pour permettre à Bruno Genesio de performer dans les deux compétitions.