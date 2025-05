Lille ‍: Jonathan David révèle sa décision

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Jonathan David a officialisé son départ du LOSC à la fin de la saison. En fin de contrat avec les Dogues, l’international canadien ne prolongera donc pas son contrat dans le Nord. Il laissera cependant une trace dans l’histoire récente de Lille, avec 87 buts et 16 passes décisives en 177 matchs de Ligue 1 depuis son transfert en provenance de La Gantoise pour 27 millions d’euros en 2020. Il ne reste plus qu’à savoir où rebondira le buteur de 25 ans, qui dispose d’énormément de sollicitations en Italie et en Angleterre et qui a tout fraichement reçu une belle offre de Naples.