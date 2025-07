Lille ‍: Giroud raté de peu, Létang l’a viré

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Fier de la signature d’Olivier Giroud à Lille, le président Olivier Létang est un grand admirateur de l’attaquant français. Le dirigeant souhaitait déjà le recruter à Reims il y a quelques années. Mais un scout peu inspiré avait contrecarré ses plans.

Olivier Létang est le plus heureux des présidents. Ce mercredi, le patron du LOSC était fier de présenter sa recrue Olivier Giroud à la presse. Malgré son passage peu convaincant aux Etats-Unis, l’attaquant libéré par le Los Angeles FC a l’entière confiance du club nordiste. « Nous sommes extrêmement fiers et heureux d’accueillir un joueur de la dimension d’Olivier Giroud sous les couleurs du LOSC, s’est réjoui Olivier Létang. Ses nombreuses qualités de buteur, son expérience du très haut niveau, mais également son état d’esprit et son humilité font de lui un profil précieux dans notre effectif. »

Grand admirateur du champion du monde 2018, le président lillois n’a pas attendu son éclosion pour s’y intéresser. A l’époque où il travaillait au sein de la direction de Reims, Olivier Létang espérait déjà recruter le jeune avant-centre encore méconnu. Mais un scout peu inspiré l’en avait dissuadé. « C’est à la troisième tentative que j’y suis arrivé, a révélé le dirigeant. La première fois où j’ai été intéressé par Olivier, c’est quand il jouait à Istres en National. J’avais envoyé un de mes scouts le voir. J’aimais bien son profil et le retour de mon scout n’était pas bon. »

Létang furieux

« Avec mon club de l’époque, Reims, on joue contre lui quand il était à Tours (l’année suivante). J’appelle mon scout et je lui demande s’il se moque de moi. Olivier était un avion. Je n’ai pas gardé le scout du coup, a raconté le président avec le sourire. J’avais essayé aussi en 2019 de le faire venir (à Rennes), mais c’était impossible. C’était un non total pour revenir en France. Il avait aussi d’autres challenges. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, un joueur que j’adore. J’ai dû mettre sept secondes pour dire oui tout de suite cet été. Ensuite, il y a eu un certain nombre d’échanges avec Olivier et sa famille. » Des discussions qui ont abouti à la signature d'un contrat d'un an.