Lille ‍: Genesio prêt à claquer la porte, Létang le recadre

L’avenir de Bruno Genesio à Lille s’écrit en pointillés, le coach du LOSC reprochant à son président Olivier Létang d’être trop interventionniste. Des reproches auxquels le patron des Dogues a répondu.

Un an seulement après son arrivée à Lille, où il a succédé à Paulo Fonseca, Bruno Genesio n’est pas certain de poursuivre l’aventure. Dans les colonnes de L’Equipe, on apprend que l’ancien coach de l’OL et de Rennes est en désaccord avec Olivier Létang sur un certain nombre de points. Bruno Genesio apprécie peu l’interventionnisme jugée excessive de son président, et lui reproche aussi un mercato hivernal manqué avec une seule recrue malgré les blessures de Thiago Santos ou encore d’Edon Zhegrova.

Le torchon brûle à Lille, donc, mais pas question pour Olivier Létang de voir filer son entraîneur après seulement douze mois passés dans le Nord. Dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien dirigeant du Paris Saint-Germain a donc tenu à calmer l’incendie en rappelant à Bruno Genesio qu’il était sous contrat et que son avenir allait donc s’écrire à Lille. « Bruno est sous contrat. On est très heureux. Il sera notre entraîneur la saison prochaine » a confié le président lillois, qui n’a pas du tout l’intention de se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Olivier Létang rappelle à l'ordre Bruno Genesio

Il reste toutefois méfiant, conscient que l’ancien coach de l’OL pourrait claquer la porte à tout moment. Raison pour laquelle, toujours selon le quotidien national, Lille est très attentif à la situation de Pierre Sage. Libre depuis son licenciement de Lyon en janvier, le technicien de 45 ans a une excellente cote en Ligue 1. Nantes suit sa situation de près et Lille reste donc à l’affût, dans le cas où Bruno Genesio viendrait à partir. L’été pourrait être plus mouvementé que prévu dans le Nord, malgré une saison globalement réussie avec un beau parcours en Ligue des Champions et une qualification directe pour l’Europa League la saison prochaine.