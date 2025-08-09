Lille empoche 40ME et ce n'est pas pour Lucas Chevalier

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Olivier Létang ne s'ennuie pas lors de ce mercato, et ce samedi, le président du LOSC a finalisé un accord avec Bournemouth pour le transfert de Bafodé Diakité moyennant 40ME.

Tandis que le Paris Saint-Germain doit officialiser ce samedi la signature de Lucas Chevalier, en provenance du LOSC, le PSG peut aussi remercier le club nordiste, qui a donné son feu vert pour que Bafodé Diakité s'engage avec Bournemouth. C'est cette opération qui a déclenché la vente de Zabarnyi à Paris, puisque Diakité est recruté par le club de Premier League pour remplacer le défenseur international ukrainien. Pour Bournemouth, qui a obtenu 68ME pour la cession de l'Ukrainien, l'affaire financière est bonne puisque L'Equipe révèle que les Cherries vont réinvestir 40 millions d'euros afin de faire venir Bafodé Diakité de Lille.

Lille fait une bonne affaire financière

Les Lillois promettent l’enfer à Florian Thauvin https://t.co/LsselCe8Qc — Foot01.com (@Foot01_com) August 4, 2025

Formé à Toulouse, le défenseur de 24 ans avait rejoint le LOSC pour seulement 3 millions d'euros il y a trois ans. Bafodé Diakité va rejoindre le club anglais dès lundi, et il passera sa visite médicale avant de signer un contrat qui le liera avec Bournemouth jusqu'en 2020. Entre la vente de Lucas Chevalier au PSG et celle de Bafodé Diakité à Bournemouth, Lille va toucher 95 millions d'euros. Du côté des supporters nordistes, on espère désormais qu'une grosse partie de cette enveloppe sera dépensée d'ici la fin du mercato, Bruno Genesio n'ayant pas caché qu'il comptait sur des renforts pour la saiosn prochaine.