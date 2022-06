Officiel : Lille éjecte Gourvennec sans prendre de gants

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Nommé l’été dernier suite au départ de Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec a déjà quitté le LOSC. L’entraîneur français a trouvé un accord avec la direction nordiste pour une séparation à l’amiable, après une longue période de silence.

Entre Lille et Jocelyn Gourvennec, c’est déjà terminé. Le LOSC vient de communiquer l’information. Les deux parties avaient déjà acté leur séparation. L’entraîneur sous contrat jusqu’en 2023 a trouvé un accord à l’amiable avec ses dirigeants qui ont annoncé la fin de leur collaboration. Un scénario assez prévisible dans la mesure où le technicien n’a pas répondu à toutes les attentes de ses supérieurs.

🔴 ​Fin de la collaboration entre le LOSC et Jocelyn Gourvennec. — LOSC (@losclive) June 16, 2022

Malgré la victoire dans le Trophée des Champions et le huitième de finale atteint en Ligue des Champions, Jocelyn Gourvennec a déçu en échouant dans la course aux places européennes en Ligue 1. De plus, le jeu produit ne plaide pas en faveur du coach, pas plus que le traitement réservé par les supporters. Avant même son arrivée officielle l’été dernier, les fans du LOSC critiquaient déjà le choix du club. Les décideurs n’ont donc pas pris de gants avant de le pousser vers la sortie.

Gourvennec laissé sans explication

Le 23 mai dernier, le président Olivier Létang a annulé un entretien avec Jocelyn Gourvennec sans lui expliquer les raisons. Avant de couper tout contact jusqu’à cette semaine pour entamer les discussions concernant la rupture de son contrat. L’ancien coach de Guingamp n’a pas dû apprécier, d’autant que Lille prépare sa succession depuis plusieurs semaines. C’est effectivement Paulo Fonseca qui devrait prendre sa place sur le banc. Le Portugais, passé par la Roma, le Shakhtar Donetsk et le FC Porto, a été choisi par l’un des actionnaires du LOSC, visiblement mécontent de la saison qui vient de se terminer.