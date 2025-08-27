Lille donne des nouvelles de Mukau

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le LOSC a donné des nouvelles de son milieu de terrain Ngal’ayel Mukau, sorti sur civière lors du match contre Monaco dimanche soir (1-0).

« Sorti sur civière lors de LOSC-AS Monaco suite à un contact non sanctionné avec un joueur monégasque, Ngal’ayel Mukau souffre d’une contusion osseuse au pied droit, ainsi que d’une entorse à la cheville droite. Le milieu de terrain lillois est d'ores et déjà forfait pour le prochain match du LOSC à Lorient, ce samedi 30 août (17h). La durée de son indisponibilité et son retour à la compétition seront établis selon l’évolution de ses blessures » écrit le club nordiste dans son communiqué médical.