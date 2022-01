Lille déchire un chèque colossal des Saoudiens !

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Priorité de Newcastle au mercato hivernal, le défenseur lillois Sven Botman a fait l’objet d’une offre de 35 millions d’euros.

A la recherche d’un défenseur central au mercato d’hiver, Newcastle est chaud sur les défenseurs de Ligue 1. Après s’être intéressé à Duje Caleta-Car, les Magpies ont jeté leur dévolu sur Sven Botman. Et la piste est très sérieuse pour le 19e de Premier League, racheté il y a trois mois par l’Arabie Saoudite. La preuve, le Telegraph dévoile ce mardi que Newcastle a proposé 35 millions d’euros au LOSC pour Sven Botman, grand artisan du titre de Lille la saison dernière et de retour à son meilleur niveau depuis quelques semaines après un début de championnat freiné par une blessure à l'aine. Sur le papier, cette offre était très honnête et avait de bonnes chances de faire plier la direction nordiste.

Newcastle a proposé 35 ME pour Botman

Mais après avoir vendu Jonathan Ikoné pour 15 millions d’euros bonus compris à la Fiorentina, les dirigeants du LOSC ont fait le choix fort de refuser la proposition XXL de l’Arabie Saoudite pour Sven Botman. En effet, Olivier Létang a balayé d’un revers de la main l’offre écrite à 35 millions d’euros de Newcastle pour s’attacher les services du défenseur néerlandais. Devant un tel refus, Newcastle, échaudé, n’a pour le moment pas surenchéri. Rien ne dit pour l’instant que ce sera le cas dans les prochains jours, car les Magpies ne souhaitent pas envoyer le message d’un club prêt à dépenser son argent n’importe comment dès son premier mercato sous pavillon saoudien. C’est ainsi qu’à défaut de Sven Botman, le club britannique pourrait recruter James Tarkowski, défenseur de Burnley âgé de 29 ans. Une piste là encore compliquée en raison de la concurrence entre Newcastle et Burnley, deux clubs engagés dans la lutte pour le maintien en Premier League.