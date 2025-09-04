Lille ‍: De retour, Ethan Mbappé reçoit un accueil glacial

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Opéré d’un ischio-jambier en mai dernier, Ethan Mbappé devrait bientôt reprendre la compétition. Le milieu du LOSC pourra vite entamer sa saison, mais sans disputer la Ligue Europa en raison du choix de son entraîneur Bruno Genesio.

Ethan Mbappé fait son grand retour. Ce jeudi, le LOSC a montré des images de son milieu de terrain en pleine action à l’entraînement. La vidéo n’est pas anodine quand on sait que le frère de Kylian Mbappé revient après des mois d’absence. Plusieurs pépins physiques l’avaient freiné la saison dernière, d’où le choix de passer par l’opération à un ischio-jambier en mai dernier. Quatre mois plus tard, l’ancien jeune du Paris Saint-Germain se prépare à retrouver la compétition, mais pas la Ligue Europa.

Ethan Mbappé est de retour à l'entraînement après plusieurs mois d'absence 😍🔙 pic.twitter.com/kTzjADsBUK — LOSC (@losclive) September 4, 2025

Ethan Mbappé a en effet appris son absence dans la liste des joueurs choisis pour disputer la C3. On peut penser que l’entraîneur Bruno Genesio doute de sa capacité à évoluer à 100% dans les semaines à venir. En tout cas, la décision du technicien représente forcément un coup dur pour le Lillois notamment privé de la réception du SK Brann (Norvège) le 25 septembre. Ethan Mbappé peut néanmoins se rassurer en pensant à la confiance accordée par son coach la saison dernière. Avant même de connaître la durée de son indisponibilité, Bruno Genesio n’avait pas caché sa déception.

De l'espoir pour Ethan Mbappé

« C’est une très mauvaise nouvelle pour lui, pour nous, y compris sur cette fin de saison, parce que c’est un joueur sur lequel je comptais beaucoup m’appuyer sur les quatre derniers matchs. Malheureusement, il a encore eu cet accident regrettable. Maintenant, on ne peut que l’aider à surmonter, encore une fois, ce contre-coup dans son début de carrière. Mais il est jeune, il est fort mentalement et je pense qu’il reviendra, comme il a su le faire lors de sa dernière blessure, encore plus fort », réagissait le coach de Lille, notamment séduit par la polyvalence de son milieu.