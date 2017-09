Lille : De Préville n'était pas fait pour le LOSC balance Lopez

Dans : LOSC, Ligue 1.

Avec cinq petits points en sept rencontres de Ligue 1, le LOSC de Marcelo Bielsa galère en ce début de saison.

La faute à un manque de solidité défensive mais aussi à un manque de tranchant offensivement. Le club nordiste peine à marquer, et ce n’est pas le départ de Nicolas De Préville à Bordeaux fin août qui aide à retrouver le chemin des filets. Interrogé par Téléfoot au sujet du départ de l’attaquant français en Gironde, Gérard Lopez a confié n’avoir aucun regret…

« Le débat de Préville n'exite pas. Nicolas n'est pas un 9. Bien sûr, il a marqué plus de dix buts la saison dernière mais c'est l'un des joueurs qui tirait le plus en dehors de la surface. Il n'a pas encore marqué à Bordeaux, c'est un joueur que j'aime beaucoup mais ce n'est pas celui dont on avait besoin. Même si le mercato était encore ouvert, je ne suis pas sûr qu'on prendrait quelqu'un » a expliqué le patron du LOSC, confiant pour la suite malgré le début de championnat catastrophique de son équipe. Reste à savoir si le club compte renforcer sa ligne offensive cet hiver, puisque c’est Nicolas Pepe qui occupe désormais seul le rôle d’avant-centre au LOSC…