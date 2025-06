Lille confronté à un départ surprise

Dans : LOSC.

En plus de Jonathan David ou encore d’Edon Zhegrova, le LOSC va devoir combler le départ d’un autre joueur important lors de l’intersaison. Le latéral gauche Gabriel Gudmundsson va faire ses valises.

Le mercato sera certainement plus agité que jamais à Lille cet été. Olivier Létang n’est pas un grand fan des gros chamboulements d’effectif mais par la force des choses, le patron des Dogues va y être contraint dans les semaines à venir. Edon Zhegrova ou encore Jonathan David vont partir et devront être remplacés, mais ils ne seront pas les seuls à faire leurs valises. Au club depuis 2021, le latéral gauche suédois Gabriel Gudmundsson s’est imposé comme une valeur sûre de la Ligue 1 et un joueur apprécié par Bruno Genesio ainsi que par les supporters lillois. A un an de la fin de son contrat, l’ancien joueur de Groningen, recruté pour 6 millions d’euros à l’époque, va néanmoins s’en aller.

Cela ne fait plus aucun doute comme il l’a lui-même affirmé en conférence de presse. « Il y a de fortes chances que je parte. Ce sera un été très intéressant. Il y a eu des discussions pour une prolongation avec Lille, bien sûr. Par respect, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Je suis là depuis quatre très belles années, mais parfois, les contrats arrivent à leur terme et il peut se passer des choses » a indiqué Gabriel Gudmundsson devant les médias suédois et dont les propos ont été relayés par La Voix du Nord. Un coup dur de plus pour le LOSC, qui s’active certainement en coulisses pour compenser tous les départs à venir et qui va rapidement devoir rassurer ses supporters, inquiets de voir autant de joueurs majeurs s’en aller.