Lille : Ben Arfa se démène pour retrouver le PSG

Par Eric Bethsy

Arrivé cet hiver après plusieurs mois d’inactivité, Hatem Ben Arfa réussit ses débuts avec le LOSC. Le milieu offensif fait bonne impression et pourrait prétendre à une place de titulaire contre le Paris Saint-Germain dimanche soir.

Après sa première apparition prometteuse à Brest (défaite 2-0), Hatem Ben Arfa poursuit sur sa lancée. La recrue du LOSC se montre à son avantage à l’entraînement, sous les yeux de Jocelyn Gourvennec a pu vérifier son niveau et sa condition physique. Bilan des récentes séances : l’entraîneur de Lille est presque bluffé. Le technicien ne s’attendait pas à voir son milieu offensif aussi performant après une si longue période d’inactivité.

« Avec Hatem, on a tous eu une très bonne sensation, a confié Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. On a vu pendant 15 jours qu’il avait encore de très bonnes aptitudes physiques, mais aussi sur le plan physiologique et sur ses appuis. Ce sera encore mieux en s’entraînant et en jouant régulièrement. C’est une bonne nouvelle de le revoir à un bon niveau après une coupure. Hatem a toujours été un joueur d’axe. Il est très habile pour se déplacer, il trouve toujours dans les bons espaces. »

L’impression est également positive du côté des joueurs, à commencer par Benjamin André. « Comme tout le monde, je suis agréablement surpris, a témoigné le milieu de terrain. Quand on coupe aussi longtemps, c’est difficile de garder une dynamique physique. Il a toujours ses qualités de démarrage et de coup de rein. Il a été très à l’aise. Il a essayé de prendre les choses à son compte. Il peut nous apporter ce petit truc qu’il nous manque pour casser les blocs bas. Je ne sais pas s’il peut tenir 90 minutes, mais il a les jambes pour nous apporter dans un match. » Déterminé, Hatem Ben Arfa semble prêt à défier son ancien club du Paris Saint-Germain.