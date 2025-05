Lille a un immense coup de coeur en Belgique

Dans : LOSC.

Le mercato sera agité à Lille cette saison, avec la nécessité pour le club nordiste de combler le départ de Jonathan David et celui plus que probable d’Edon Zhegrova. Plusieurs pistes commencent à émerger.

En quête d’un avant-centre pour combler le départ de Jonathan David, le LOSC a déjà coché plusieurs noms. Alassane Pléa a été associé aux Dogues ces dernières heures au même titre que Promise David. Mais le poste d’avant-centre ne sera pas le seul qui va occuper l’été d’Olivier Létang et de Bruno Genesio. Les dirigeants lillois doivent aussi se pencher sur la succession d’Edon Zhegrova, dont le départ ne fait pas beaucoup de doute. A ce poste, le LOSC a un énorme coup de coeur en Belgique puisque selon Sacha Tavolieri, l’actuel 5e de Ligue 1 est très intéressé par Michel-Ange Balikwisha, ailier de 24 ans évoluant au Royal Antwerp.

Lille s'intéresse à Balikwisha

Auteur de 3 buts et de 3 passes décisives cette saison, il suscite un vif intérêt au sein de la cellule de recrutement lilloise même s’il ne fait pas encore partie des priorités du club basé au stade Pierre-Mauroy. « Le club nordiste suit et apprécie le profil de Michel-Ange Balikwisha (RAFC) mais va d’abord focaliser son recrutement offensif sur le remplacement direct de Edon Zhegrova. Il pourrait être une opportunité de marché dans un rôle de back-up cet été » a publié sur son compte X le journaliste de Sky Sports. Dossier à suivre donc pour le LOSC alors que Michel-Ange Balikwisha pourrait être accessible à moindre prix cet été, son contrat expirant en juin 2026, soit dans un an seulement. On imagine donc que le Royal Antwerp ne sera pas opposé à un potentiel transfert afin de récupérer un chèque sans doute compris entre 5 et 10 millions d’euros avant la fin du contrat du natif de Gent.