Lille a trouvé le remplaçant de Jonathan David

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

À la recherche d’un remplaçant pour Jonathan David, parti libre sur le marché estival, le LOSC pourrait piocher en Ligue 1. Les Nordistes sont aux renseignements pour Matthis Abline.

Auteur d’une saison réussie au sein d’une équipe parfois poussive, Matthis Abline pourrait quitter le FC Nantes cet été. Le joueur de 23 ans est courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1. Aux dernières nouvelles, c’est Lille qui vise le joueur français. Les Dogues vont perdre gros sur le mercato et ils vont devoir entamer une transition. Sur le secteur offensif, les Nordistes vont perdre Jonathan David. Le serial buteur canadien quitte libre le club lillois. Les hommes de Bruno Genesio vont donc devoir recruter en vue de la qualification en Europa League l’an prochain. Selon les informations du Petit Lillois, le LOSC a accentué les discussions pour l’attaquant du FC Nantes. Abline a inscrit 11 buts et délivré deux passes décisives en 36 apparitions cette saison avec les Canaries toutes compétitions confondues et possède un contrat jusqu’en 2028.

Le LOSC en concurrence avec du monde

🔍Matthis Abline dans le viseur du LOSC pour la saison prochaine, d’après @LePetitLillois. Coup d’œil sur ce jeune attaquant prometteur.



⬇️ Vos avis, supporters lillois ? pic.twitter.com/N0C6Ja5v2X — Data LOSC (@data_losc) June 3, 2025

Les Nordistes ne sont pas les seuls voulant s’attacher les services du joueur du FC Nantes. Le Paris FC est également venu aux renseignements pour le joueur de 23 ans. Selon le journal l’Équipe, c’est dorénavant Strasbourg qui fait le forcing pour l’attaquant formé au Stade Rennais. Point qui pourrait jouer en faveur des Alsaciens, Abline et l’entraineur Liam Rosenior ont le même agent. C’est pour cela que Lille a pris les devants pour tenter de devancer ses adversaires sur le dossier. Rival des Dogues sur le terrain, le RC Lens pourrait par ailleurs s’immiscer dans la bataille pour le jeune joueur du FC Nantes. Waldemar Kita n’est pas contre lâcher le joueur si une plus-value peut être faite sur un transfert.