Les Lillois promettent l’enfer à Florian Thauvin

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Le retour de Florian Thauvin en Ligue 1 va faire beaucoup parler, et notamment à Lille. Car l'ancien joueur de l'OM doit rejoindre Lens, le grand ennemi d'un club avec qui il a déjà un contentieux.

C’est la rumeur surprise du week-end. Le RC Lens négocie depuis plusieurs semaines pour faire venir Florian Thauvin, et l’accord est proche d’être trouvé entre les différentes parties impliquées. Ce serait un retour tonitruant pour celui qui s’est révélé du côté de Bastia, mais a fait la majeure partie de sa carrière à l’OM, en deux temps. Il avait même failli rejoindre Lille, signant là-bas avant de faire demi-tour à la fin de son premier prêt en 2013 pour rejoindre Marseille dans un retournement de situation qui a marqué les esprits à l’époque. Surtout à Lille où il a depuis toujours été accueilli très froidement. Et cela ne va bien sûr pas s’arranger s’il rejoint l’ennemi du Nord, le RC Lens.

L'enfer de Pierre Mauroy pour Thauvin

Un club de Ligue 1 bosse dur pour Florian Thauvin https://t.co/SL8MshYHka — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2025

Les supporters des Dogues ont déjà prévenu qu’ils réservaient un accueil houleux à celui qui fut leur éphémère ancien joueur pendant quelques heures. Florian Thauvin n’est pas encore à Lens, qu’il voit que le derby qui l’attend sera musclé. « Ça va être un enfer quand tu vas venir à Pierre Mauroy, prépare toi », « Il y’a maintenant quelques temps il se demandait pourquoi il était encore aussi méprisé à Lille, pourquoi on lui en voulait. Tu va comprendre ta douleur mon copain. Là tu va comprendre pourquoi maintenant. Prépare tes oreilles », « Viens juste à Pierre Mauroy, ça va bien bien t’accueillir », « Son retour au stade Pierre Mauroy ça va être quelque chose », ont lancé les supporters du LOSC, pour qui cela fera une occasion de plus de faire monter la pression autour du derby. Il y a toutefois le temps de se passer beaucoup de choses, car le match entre Lille et Lens est prévu pour le mois d’avril, à l’approche de la fin de la saison 2025-2026.