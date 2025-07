Le remplaçant désigné de Chevalier ne signera pas au LOSC

Pour remplacer Lucas Chevalier, très proche de partir pour s'engager avec le Paris Saint-Germain, le LOSC avait fait de Robin Roefs une priorité. Mais un promu de Premier League a explosé la concurrence.

Le dossier Lucas Chevalier a pris une très grande ampleur, en même temps que celui de Gianluigi Donnarumma. Sur le départ, le portier italien va laisser une place vacante que le Paris Saint-Germain a décidé de confier au gardien de but du LOSC, élu meilleur joueur de Ligue 1 à son poste en 2025. La conséquence est immédiate : les Dogues n'ont plus personne pour garder leurs cages. Dans la foulée, la direction lilloise s'est activé pour trouver un remplaçant au natif de Calais. Quatre noms ont déjà été évoqués dans la presse dont celui de Jeffrey de Lange, remplaçant à l'OM, mais le board nordiste avait surtout fait de Robin Roefs sa priorité. Les dernières nouvelles n'étant pas bonnes, Lille va devoir se concentrer sur un autre dossier.

🚨 EXCL: Sunderland reach agreement with NEC Nijmegen to sign Robin Roefs as new No1 goalkeeper. Deal for 22yo Netherlands U21 international €10.5m + €3m add-ons & sell-on to #NECNijmegen. Medical today before joining #SAFC on 5yr contract @TheAthleticFC https://t.co/3CTijE5ZO3