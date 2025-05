Le LOSC se fait piller par un ténor italien

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

La saison qui vient de se terminer était la dernière pour Jonathan David et Edon Zhegrova sous les couleurs du LOSC. Le premier est désormais libre de négocier tandis que le second est poussé vers la sortie. Pour les deux, un cador italien est prêt à foncer.

C'est un LOSC new look qui abordera la prochaine saison de Ligue 1. Les Dogues s'apprêtent à laisser définitivement partir Jonathan David, lequel a officialisé son départ une fois son contrat terminé le 30 juin prochain. Dans le secteur offensif, il n'est d'ailleurs pas le seul à laisser une place vacante. Tout porte à croire qu'Edon Zhegrova va lui aussi partir cet été. L'international kosovar n'a plus joué depuis le mois de décembre dernier et est encore sous contrat jusqu'en juin 2026. La direction lilloise ne veut pas prendre de risques et est prête à le laisser partir moyennant une indemnité intéressante. Et selon les dernières informations venues d'Italie, il y a de fortes chances pour que les deux joueurs se retrouvent au même endroit.

Naples veut faire coup double

LOSC : Un ancien fantôme de L1 pour remplacer Jonathan David ? https://t.co/ECpIRKrW37 — Foot01.com (@Foot01_com) May 28, 2025

En effet, comme l'indique le Corriere dello Sport, Naples a pour ambition de recruter à la fois Jonathan David mais aussi Edon Zhegrova. Le récent vainqueur du scudetto est sur le point de s'offrir l'international canadien de la même manière qu'il a réussi à convaincre Kevin De Bruyne. La direction napolitaine est prête à s'aligner sur les exigences de David, tout en travaillant en parallèle sur le recrutement du Kosovar. Ce dernier est décrit comme l'ailier droit au profil idéal pour renforcer l'effectif. Le LOSC pourrait récolter une belle somme pour son joueur, sachant qu'il est estimé à 25 millions d'euros par Transfermarkt.

Toutefois, ces dossiers ne sont plus prioritaires. Aurelio De Laurentiis travaille surtout pour s'assurer qu'Antonio Conte continuera l'aventure la saison prochaine. Et pour l'instant, la situation de l'entraineur italien est particulièrement floue.