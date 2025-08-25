Le LOSC prépare une surprise marocaine

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

Alors que la dernière semaine du mercato estival débute, le LOSC est toujours à la recherche de son attaquant. Outre Olivier Giroud, les Dogues ont tenté depuis le début de l’été de recruter Hamza Igamane. Les discussions ont repris avec les Rangers pour tenter de prendre l’attaquant marocain.

Le LOSC a fait le job lors de la deuxième journée de Ligue 1 contre Monaco (1-0). Les joueurs de Bruno Genesio ont pu compter sur Olivier Giroud. L’attaquant français arrivé cet été devait être une doublure pour encadrer la jeunesse des Dogues. Mais Lille n’a pas encore signé le remplaçant de Jonathan David. En attendant la fin du mercato, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France fait le job. Mais avec la Ligue Europa, Olivier Letang cherche toujours son attaquant. Dans cette optique, le LOSC a repris les discussions avec les Rangers pour la venue de Hamza Igamane.

Hamza Igamane, dossier relancé, blessure simulée ?

🚨 Info : Hamza Igamane 🇲🇦



Le LOSC a repris les discussions avec les Rangers pour l’attaquant marocain.



Igamane veut rejoindre Lille et a été convaincu par le projet du club.



Le buteur marocain a très envie de rejoindre la Ligue 1 selon Foot Mercato. Le quotidien sportif français dévoile que le LOSC a de nouveau contacté les Rangers ces dernières heures concernant le numéro 9 de 22 ans. Toujours selon Foot Mercato aucune offre n’a été envoyée par Lille pour l’instant, mais ce dossier devrait être l’attraction principale de cette fin de mercato chez les Nordistes. Ce week-end, Hamza Igamane a fait polémique en Écosse. Vexé d’être mis sur le banc, le joueur aurait simulé une blessure pour refuser de rentrer en jeu. D’autres évoquent une réelle blessure à l’adducteur. Son entraîneur s’est exprimé en fin de match sur la question. « Il était en forme quand il s'est entraîné toute la semaine, hier, et pareil ce matin au réveil. Mais, quand je me suis tourné vers lui à la 60e minute quand je voulais faire entrer un second avant-centre, il m'a dit qu'il était blessé, » explique-t-il. Russell Martin a précisé que les Rangers avaient également refusé une offre la semaine passée pour son joueur sans dévoiler l’identité du club concerné.