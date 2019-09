LdC : Ajax, Chelsea, Valence, Lille se voit au niveau

Dans : LOSC, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Invité surprise en Ligue des Champions, Lille est tombé dans un groupe très relevé où il risque d’avoir beaucoup de mal à faire bonne figure.

Cela commence par une confrontation aux Pays-Bas, sur le terrain de l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière édition. Et les deux autres pensionnaires de la poule se nomment Valence et Chelsea. Avec son expérience, José Fonte sait bien que la mission s’annonce compliquée, mais il ne se fait pas une montagne de cette adversité. Et surtout, il refuse de parler déjà d’une lutte pour une éventuelle lutte pour la troisième place, qui a le mérite de renvoyer l’équipe concernée en Europa League.

« Dans notre tête, il y a toujours l'ambition d'aller le plus loin possible. On ne pense pas à être troisièmes. C'est un groupe difficile mais Chelsea n'est pas le Chelsea qui a été champion d'Europe. Le Valence CF et l'Ajax, je pense qu'on peut jouer à leur niveau. On est conscients qu'on peut créer une surprise dans cette poule », a livré le défenseur portugais qui se veut résolument optimiste avant le début de l’épreuve. Premier élément de réponse ce mardi soir avec cette rencontre sur le terrain de l’Ajax Amsterdam, pour des Lillois qui ont plutôt bien lancé leur saison en Ligue 1.