L1 : Trois recrues en une semaine, Lille en feu !

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

La dernière semaine du mercato hivernal risque d’être plus mouvementée que prévu à Lille, qui pourrait accueillir trois recrues.

Discret depuis le début du mercato hivernal, Lille risque de s’agiter durant cette dernière semaine du mois de janvier. En effet, les dirigeants nordistes sont en discussions avec plusieurs joueurs et pourraient accueillir trois recrues d’ici le 31 janvier, si tout se goupille comme ils l’espèrent. Le premier renfort devrait se nommer Benoit Costil, pour qui tout est d’ores et déjà ficelé. A en croire les informations de L’Equipe, le gardien de l’AJ Auxerre va s’engager dans les heures à venir en faveur du LOSC. Son contrat avec le club bourguignon jusqu’à la fin de la saison, il va être libéré par l’AJA et va rejoindre le Nord, où il va compenser le départ imminent de Léo Jardim au Brésil. Benoit Costil va ainsi devenir la doublure de Lucas Chevalier, titulaire depuis le début de la saison sous les ordres de Paulo Fonseca.

Trois recrues au LOSC d'ici la fin du mercato ?

En dehors de ce dossier qui ne fait pas vraiment vibrer les supporters lillois, deux autres joueurs sont ciblés par Lille lors de ce mercato hivernal selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira. A en croire le spécialiste du mercato, le club nordiste fait partie des clubs intéressés par Eldor Shomurodov. Indésirable à l’AS Roma, l’attaquant ouzbek de 27 ans est également suivi par le Torino, Cremonese, la Spezia, le Bayer Leverkusen et Valladolid. Une forte concurrence pour le LOSC, qui devra par ailleurs sortir le carnet de chèques pour rafler la mise dans la mesure où l’AS Roma réclame une somme avoisinant les 13 millions d’euros pour lâcher son joueur. Un autre joueur de Série A plait beaucoup à Lille dans cette fin de mercato : Nadir Zortea, défenseur italien de 23 ans sous contrat avec l’Atalanta Bergame. La concurrence semble moins rude, et Olivier Létang a d’ores et déjà amorcé les discussions avec le club de Série A pour le recruter. Un dénouement heureux est espéré rapidement dans ce dossier. La preuve que le LOSC, actuel sixième de Ligue 1, ne se contente pas de ce classement et veut se renforcer pour continuer à grapiller des places au classement durant la seconde partie de saison.