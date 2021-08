L1 : L'arbitre meilleur joueur de St-Etienne, Lille tousse

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Lille pensait pouvoir s'imposer samedi à Saint-Etienne, mais un but signé Sow a réduit à néant les espoirs du champion de France. Et l'arbitre est dans le collimateur du LOSC.

Trois matchs de Ligue 1, et toujours aucune victoire, Lille n’entame pas idéalement la défense de son titre de Champion de France. Pourtant, le LOSC pensait avoir fait le plus dur à Geoffroy-Guichard en menant au score après un but de l’inévitable Yilmaz. Mais l’AS Saint-Etienne a recollé au score à la 86e minute, et la formation de Gourvennec n’est reparti qu’avec un point du Chaudron. Au classement, Lille n’est que 13e avant la suite et la fin de cette troisième journée de Ligue 1, et a surtout encaissé 8 buts en 3 matchs. Mais du côté nordiste, on était tout de même assez remonté contre Mikaël Lesage, arbitre de la rencontre. Pour Xeka, ce dernier a totalement plombé les espoirs lillois et cela est tout de même très dur à digérer.

Un penalty oublié pour Lille à Saint-Etienne ?

Pour le milieu relayeur du LOSC, Mikaël Lesage s’est planté sur l’action qui a précédé le but de Sow, et Lille aurait mérité d’avoir un penalty plutôt que d’encaisser un but dans la foulée. « Sur l’action du but, on a un doute sur le fait que le ballon soit sorti ou non, mais on reste très déçus. Sur l’action d’avant, il y a clairement main dans la surface de Saint-Etienne et la VAR n’est même pas consultée. C’est très dur pour nous qui étions sur le terrain, car on est très frustrés et on voit des choses. On sort d’ici avec deux points de perdus », fait remarquer Xeka, qui digère mal ce nul concédé face à l’AS Saint-Etienne.