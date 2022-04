L1 : Incidents après la fin de Lille-Lens

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Après le coup de sifflet final du derby gagné par Lens à Lille (1-2), des supporters du LOSC ont tenté d'entrer en force sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.

La tension était grande dans les tribunes lilloises au moment où l’arbitre a mis un terme au choc entre Lille et Lens, marqué par le succès pour la première fois depuis 19 ans du RC Lens en terre rivale. Et si les joueurs lensois ont célébré cette victoire pendant quelques minutes sur la pelouse, ils ont été priés de vite rentrer vers les vestiaires, car plusieurs dizaines de fans du LOSC ont tenté d’entrer en force sur le terrain. Des forces de l’ordre sont rapidement arrivés pour éviter le pire et contenir la colère de ces fans très énervés et qui tentait de renverser les barrières situées en bas d’un virage pour venir en découdre. Deux jours après Lyon-West Ham, c'est un deuxième incident sérieux dans un stade français.