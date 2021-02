L1 : Baisse des salaires, Lille veut imiter Reims

Dans : LOSC.

Lundi soir, le Stade de Reims a fait savoir que l’ensemble des joueurs avait accepté de réduire leur salaire jusqu’au mois de juin 2021.

Un effort indispensable pour la bonne marche du club champenois en raison de la pandémie de Covid-19 et de la crise des droits TV. Conformément aux recommandations de l’UNFP, d’autres clubs vont suivre le mouvement dans les prochaines semaines. C’est notamment le cas de Lille, qui a débuté des négociations à ce sujet selon Christophe Galtier. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Dijon en Coupe de France, le coach des Dogues a fait savoir que le président Olivier Létang menait actuellement des entretiens afin de faire baisser la masse salariale du club, au moins ponctuellement.

« Les joueurs et le staff connaissent la situation financière du club et l'incidence de l'arrêt de la saison dernière et de la perte des droits TV. Chacun prendra ses responsabilités car c'est quelque chose de très personnel. Les clubs vont maintenant prendre plus de précautions sur les contrats à venir, c'est une évidence. Des réunions collectives se sont tenues au sein du club avec la présence d'un représentant du syndicat des joueurs. De ce que je crois savoir, il y aura par la suite des entretiens individuels, ce qu'on appelle de gré à gré car ce type d'accord ne peut se faire que de cette manière. Pour être honnête, je ne sais pas avec qui mon président va échanger ou a déjà échangé, mais il y aura évidemment des discussions » a fait savoir l’entraîneur du LOSC, pour qui il est totalement logique de participer à l’effort collectif. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre les différentes parties…