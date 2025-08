L’Arabie Saoudite appelle, Lille fixe un prix ahurissant

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une dernière saison remarquée, Alexsandro a convaincu Al-Nassr de transmettre une offre généreuse pour son transfert. Mais le président du LOSC Olivier Létang souhaite conserver son défenseur central et demande un prix dissuasif pour libérer le Brésilien.

Mine de rien, Bruno Genesio sera confronté à un défi la saison prochaine. Le challenge de l’entraîneur consistera à remplir les objectifs du LOSC avec un groupe privé de plusieurs cadres. En plus des départs libres de Jonathan David et d’Angel Gomes, respectivement à la Juventus Turin et à l’Olympique de Marseille, le gardien Lucas Chevalier s’apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert estimé à 40 millions d’euros. Viendra ensuite celui de l’ailier kosovar Edon Zhegrova, non retenu à un an de la fin de son contrat. Ça fait beaucoup pour Lille et ce n’est peut-être pas terminé.

Létang recale Al-Nassr

Le club nordiste est effectivement attaqué pour d’autres joueurs importants. Après la vaine tentative du Paris FC pour Benjamin André, Bournemouth tente d’arracher la signature de Bafodé Diakité. Quant à son complice en charnière centrale, Alexsandro (25 ans) intéresse vivement Al-Nassr. Le média TNT Sports révèle une offre du club saoudien à hauteur de 25 millions d’euros, plus 5 millions d’euros en bonus. Une proposition refusée par Olivier Létang. Dur en affaires, le président du LOSC réclame 40 millions d’euros, soit le double de la valeur donnée par Transfermarkt pour le Brésilien.

Il s’agit bien sûr d’une demande dissuasive. La source ajoute que le dirigeant souhaite prolonger son joueur actuellement sous contrat jusqu’en 2028. Il faut dire que l’international brésilien suit une belle progression, d’où ses deux premières sélections en juin dernier. C’est d’ailleurs pendant ce rassemblement que le Lillois avait placé son avenir entre les mains de son supérieur. « Ça dépend du président Létang, répondait le défenseur central. Il faut que tu lui demandes. Moi je suis tranquille, je ne suis pas pressé de partir. C'est lui va décider de mon futur. » Al-Nassr est fixé, Alexsandro ne partira pas au clash.