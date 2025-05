Jonathan David s’en va, Lille rêve de cet international français

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Le départ de Jonathan David est à présent acté pour Lille, qui travaille d’arrache-pied pour lui trouver un successeur digne de ce nom. Un international français est sur la short-list des Dogues.

En fin de contrat avec le LOSC le 30 juin prochain, Jonathan David a mis fin au suspense ce mercredi. L’international canadien de 25 ans, auteur de 87 buts et 16 passes décisives en 177 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée en 2020, ne prolongera pas. Sa destination n’est pas encore connue, mais ce n’est pas le plus important à présent pour Lille, qui doit se concentrer sur la périlleuse question de la succession de Jonathan David. Il ne sera pas simple de faire oublier un buteur si prolifique, ce dont Bruno Genesio et Olivier Letang ont bien conscience.

Lille : Jonathan David révèle sa décision https://t.co/Py0mTCv2LK — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2025

Raison pour laquelle les dirigeants nordistes visent du lourd pour remplacer le buteur canadien selon L’Equipe. Le quotidien national affirme que ces derniers jours, le nom d’un international français a été évoqué en interne au sein du club lillois, celui d’Alassane Pléa. Toujours titulaire au Borussia Mönchengladbach, où il a marqué 58 buts en 208 matchs de Bundesliga depuis 2018, l’ancien Niçois plait beaucoup à l’état-major du LOSC. Natif de Lille, il n’a jamais évolué chez les Dogues et aimerait réparer l’anomalie.

Lille piste Alassane Pléa et Promise David

Une belle piste à creuser pour Olivier Létang, qui explore tout de même d’autres dossiers, dont celui de Promise David, qui cartonne à l’Union Saint-Gilloise avec 21 buts en 39 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Une chose est en tout cas certaine, Lille recrutera au moins un avant-centre cet été puisque les solutions internes sont trop légères. Prêté par l’Ajax avec option d’achat, Chuba Akpom n’a pas démérité, mais il n’a pas prouvé non plus qu’il avait la stature pour compenser le départ d’un buteur si prolifique que Jonathan David. Globalement, c’est tout un secteur offensif qu’il va falloir reconstruire cet été puisqu’en plus du Canadien, Edon Zhegrova a également de grandes chances de faire ses valises.