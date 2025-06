Jonathan David a enfin trouvé son nouveau club

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat avec le LOSC le 30 juin prochain, Jonathan David est proche de s'engager avec le Fenerbahçe. Le club stambouliote lui a fait une offre supérieure à ses espérances et un accord a été trouvé entre les parties.

Auteur d'une saison réussie tant sur le plan individuel (25 buts, 12 passes décisives) que sur le plan collectif, Jonathan David n'a pas souhaité prolonger son aventure au-delà de son premier et seul contrat signé au LOSC. Désormais libre de négocier avec le club qu'il veut, l'international canadien a d'abord tenté de négocier avec de très gros clubs européens. En Italie, l'Inter Milan, la Juventus et Naples étaient tous les trois intéressés. Même chose pour des clubs de Premier League ainsi que l'Atlético de Madrid en Espagne. Mais à chaque fois, les exigences salariales du joueur n'étaient pas jugées correctes. Il aura fallu attendre une offre colossale de la part de Fenerbahçe pour que les choses se décantent.

Jonathan David, finalement vers la Turquie ?

Jonathan David reçoit une offre monstrueuse https://t.co/6TqM5TFEgg — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Dans un récent rapport, Fanatik a indiqué qu'un accord entre Jonathan David et le Fenerbahçe avait été trouvé sur les bases d'un contrat de 3 ans, d'un salaire annuel de 9 millions d'euros et d'une prime à la signature de 12 millions d'euros. Des chiffres qui vont même au-delà de ses espérances initiales. Dans la foulée, le journaliste turc Sercan Hamzaoğlu a confirmé la tendance en indiquant que l'opération avait été menée dans le plus grand des secrets. « Ma source, qui ne s'est jamais trompée, m'a dit : 'Fenerbahçe s'intéresse à Jonathan David'. Une opération très secrète », a-t-il affirmé.

En cas de signature de Jonathan David, le club de José Mourinho frapperait un très grand coup. Surtout, quand on sait qu'il était dans le viseur de certains des meilleurs clubs d'Europe.