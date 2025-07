Igamane s'éloigne, Lille met 3 ME sur un autre buteur

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Après la signature du Français Olivier Giroud, Lille espère recruter au moins un avant-centre supplémentaire. Le LOSC semblait bien parti pour conclure l’arrivée d’Hamza Igamane en provenance de Glasgow. Mais la piste se refroidit et le club nordiste devrait accueillir un autre renfort.

A lui seul, le départ libre de Jonathan David a ouvert un véritable chantier à Lille. Il ne sera pas simple de compenser la perte d’un buteur aussi efficace ces dernières années. Les Dogues sont évidemment ravis de la récente signature d’Olivier Giroud. Mais à bientôt 39 ans, le Français ne sera probablement pas l’attaquant numéro 1 de Bruno Genesio. Ce n’est pas un hasard si le LOSC négocie avec les Rangers pour Hamza Igamane.

Lille : Giroud promet de marcher sur la Ligue 1 https://t.co/Ytk2iRjw7v — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2025

L’international marocain était annoncé proche du club nordiste. Mais en conférence de presse cette semaine, le président Olivier Létang a lui-même révélé qu’aucune offre n’avait été transmise à la formation écossaise. On peut penser que les dirigeants des deux équipes ont du mal à s’entendre sur le montant du transfert. Rien n’est donc acté sur ce dossier, d’autant que Lille s’apprête à accueillir un autre attaquant. Selon les informations de L’Equipe, le Portugais Vivaldo Semedo (20 ans) devrait rapidement s’engager avec le récent sixième de Ligue 1.

Une saison en D2 portugaise

Le LOSC a accepté de miser 3 millions d’euros sur le transfert de l’avant-centre sous contrat avec l’Udinese, et qui a passé la saison écoulée en D2 portugaise. Ce grand gabarit (1,92m) était effectivement prêté à Vizela avec qu’il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives. Ses performances ont apparemment attiré l’attention des Lillois. Son inexpérience laisse tout de même penser que Vivaldo Semedo, comme Olivier Giroud, ne vient pas forcément pour solliciter une place de titulaire. Le LOSC pourrait donc poursuivre ses efforts afin d’attirer un buteur plus confirmé comme Hamza Igamane.