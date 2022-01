Hatem Ben Arfa a signé six mois avec Lille !

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

C'est désormais officiel, Hatem Ben Arfa portera le maillot de Lille jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Arrivé lundi à Lille où il s’entraînait depuis, Hatem Ben Arfa a paraphé ce mercredi un contrat de six mois avec le LOSC. « Le LOSC annonce l’arrivée au Club d’Hatem Ben Arfa (34 ans). Le milieu de terrain international français (15 sélections, 2 buts) a paraphé ce jour un contrat de 6 mois qui le lie au club lillois jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 (…) À aujourd’hui 34 ans, Hatem Ben Arfa vient relever le challenge du LOSC, au sein d’un championnat qu’il connaît parfaitement et dans lequel il cumule 234 matchs (42 buts, 25 passes décisives). Son immense expérience du football international (plus de 400 matchs d’élite à son actif) s’inscrira comme un avantage précieux pour le club lillois à l’aube de la deuxième partie de saison 2021-2022. Hatem, joueur de talent et de caractère, offrira également des solutions offensives supplémentaires et complémentaires pour les prochains défis du LOSC en Ligue 1 comme en UEFA Champions League », se réjouit le champion de France en titre dans un communiqué.

Réagissant à cette signature, Hatem Ben Arfa a dit son plaisir de retrouver la Ligue 1 avec le maillot de Lille. « Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de Champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter. J’ai affronté le LOSC à plusieurs reprises dans ma carrière, dans des stades différents, et ce sera un grand plaisir pour moi de porter le maillot lillois au Stade Pierre Mauroy. Je sais que beaucoup de grands joueurs sont passés par ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition », a confié le joueur laissé libre en fin de saison passée par Bordeaux. Dans le même temps, le LOSC a officialisé le prêt de Yusuf Yazici au CSKA Moscou.