Giroud et Igamane arrivent, Lille frappe deux fois

En parallèle du dossier Olivier Giroud, Lille a avancé ces derniers jours sur la piste Hamza Igamane. Le club nordiste a de fortes chances d'accueillir en plus du buteur français l'attaquant des Glasgow Rangers.

Le recrutement d’un avant-centre est la priorité absolue du mercato à Lille. On peut le comprendre, le club nordiste ayant dit adieu cet été à Jonathan David, auteur de 25 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Pour compenser le départ de l’international canadien, le LOSC a activé contre toute attente la piste Olivier Giroud. Mais l'ex-attaquant de Chelsea n'est pas la seule cible du club nordiste puisque Sacha Tavolieri nous apprend que le pensionnaire du stade Pierre-Mauroy a également avancé sur le dossier d’Hamza Igamane au poste de numéro neuf.

🚨🐶🇲🇦 EXCL - LOSC has chosen Hamza Igamane as Jo David’s replacement!



✍🏼 A decisive meeting was held this Wednesday, during which Igamane agreed to personal terms.



💰 LOSC is in talks with Rangers FC to reach a deal. #mercato #Ligue1 pic.twitter.com/BvSBytHQRM