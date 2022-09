L1 : Germain voit rouge, Lille en profite

Dans : LOSC.

Par Marc Verti

Sixième journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Score : Montpellier 1-3 Lille

But pour Montpellier : Elye Wahi (20e)

Buts pour Lille : Jonathan David (41e, 90+5e), Angel Gomes (57e)

Après deux succès contre Ajaccio et Brest, Montpellier pensait enchaîner face à Lille. Malgré l'ouverture du score de Wahi, les Lillois sont passés devant, notamment suite à l'expulsion, de Valère Germain juste avant la mi-temps.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angel Gomes place une frappe au sol qui trompe Carvalho !



Le @losclive passe devant !#MHSCLOSC 1-2 | La frappe tout en finesse est à revoir gratuitement sur👉 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/kKHYGd8Gds — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 4, 2022

Lille peut remercier Germain. Menés au score pendant 40 minutes, les Lillois ont réussi à inverser la tendance. D'abord par l'intermédiaire de Jonathan David puis, après l'exclusion de Germain pour une faute sur Adam Ounas, c'est Angel Gomes qui est venu délivrer le LOSC grâce à une belle frappe du pied droit qui a trompé Carvalho. L'ancien joueur de Manchester United, particulièrement redoutable durant cette rencontre, marque son premier but de la saison et permet aux Dogues de repartir avec les 3 points. Jonathan David s'est offert un doublé au bout du temps additionnel. De son côté, Montpellier pourra nourrir quelques regrets après une belle entame de match et des contres fulgurants qui ont fait mal aux Lillois en première période.

Montpellier voit encore rouge

Avec l'expulsion de Germain, il s'agit du troisième joueur montpelliérain à recevoir un carton rouge, en seulement six matchs disputés. C'est le plus haut total en Ligue 1. Le MHSC est désormais sixième de Ligue 1 alors que le LOSC retrouve le top 5 avec 10 points, mais n'a toujours pas une différence de buts positive. Pour la prochaine rencontre de Ligue 1, Montpellier se déplacera à Angers, alors que Lille ira à Marseille pour un choc au sommet du football français.