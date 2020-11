EL : Un nul sans qualification pour le LOSC contre l'AC Milan

Dans : LOSC.

4e journée de l’Europa League :

Stade Pierre Mauroy.

LOSC - AC Milan : 1 à 1.

Buts : Bamba (65e) pour le LOSC ; Castillejo (46e) pour l'AC Milan.

Malgré un but de Jonathan Bamba, le Lille OSC n’a pas réussi à dominer l’AC Milan (1-1).

Trois semaines après l’exploit de San Siro, et le 3-0 infligé au Milan, le LOSC voulait confirmer à domicile. Sauf que malgré les occasions d’Araujo (37e, 42e), et grâce à un sauvetage de Fonte (24e), les Dogues rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e). Motivée à l’idée de faire la différence en seconde période, l’équipe nordiste se faisait pourtant cueillir à froid dès la reprise… Sur un contre mené par Rebic, Castillejo ouvrait effectivement la marque du pied gauche devant Reinildo (0-1 à la 46e). Un but qui réveillait les ardeurs des Dogues. Puisqu’après l’heure de jeu, Bamba égalisait sur un centre d’Araujo prolongé par une remise de David (1-1 à la 65e). Ce premier but du Français sur la scène européenne n’étant pas suivi d’une autre réalisation victorieuse, le LOSC partageait donc les points avec le Milan (1-1).

Avec ce nul, Lille reste invaincu cette saison en C3 et garde sa place de leader du Groupe H. Malgré tout, les Dogues ne sont pas encore qualifiés pour la phase finale, vu que dans le même temps, le Sparta Prague a dominé le Celtic Glasgow (4-1). Après quatre journées, le LOSC a donc un point d’avance sur Milan et deux sur le club tchèque, son prochain adversaire en Europa League.