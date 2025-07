Edon Zhegrova fait grève, le LOSC s'en sépare

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Blessé au milieu de la saison dernière, Edon Zhegrova n'a plus foulé les terrains de Ligue 1 depuis le mois de décembre 2024. Pour autant, le LOSC attend au moins 20 millions d'euros pour le laisser partir, alors que le Kosovar n'attend que cela.

La carrière d'Edon Zhegrova est en train de prendre une tournure délicate. L'ailier originaire du Kosovo a longtemps été un élément indispensable de l'effectif du LOSC, mais une grave blessure à l'aisne a considérablement freiné ses ambitions. En janvier dernier, Olivier Létang s'était permis de refuser une offre de Naples de 20 millions d'euros, contre la volonté du joueur. Ce dernier avait toutefois obtenu la garantie de son président qu'il rejouerait après sa blessure et que, s'il faisait gagner des matchs à Lille, obtiendrait une augmentation de son salaire et un bon de sortie pour un club encore plus grand que le champion d'Italie en titre.

Sauf que depuis le 14 décembre dernier, Edon Zhegrova n'a toujours pas rejoué. Sa blessure étant plus importante que prévu, il était préférable qu'il passe la deuxième moitié de la saison au repos. De retour de vacances, il a séché la reprise et s'est retrouvé mis à l'écart par le LOSC. Une vente à suivre est donc logique, mais un détail bloque son départ.

Edon Zhegrova, le casse-tête du LOSC

En effet, comme l'indique L'Equipe dans son édition de ce mercredi 16 juillet, le LOSC attend au moins 20 millions d'euros pour vendre Edon Zhegrova. Une somme très importante qui ne reflète plus le niveau qu'il avait atteint avant de se blesser gravement. Du coup, les rares candidats qui espéraient le recruter ne se montrent même plus pour faire avancer le dossier.

La situation n'est plus du tout la même que l'hiver dernier. Edon Zhegrova n'a accepté aucune offre de prolongation, donc Olivier Létang veut tout faire pour le vendre. Mais pour se libérer de cet imbroglio, il va falloir qu'un compromis soit trouvé entre toutes les parties.