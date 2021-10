Daniel Riolo fracasse Lille et s'attaque à Pierre Mauroy

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Lille a été tenu en échec par le FC Séville en Ligue des Champions. Un match devant lequel Daniel Riolo s’est fermement ennuyé.

Au lendemain de la victoire du PSG contre Leipzig en Ligue des Champions, le second club français était en piste mercredi soir. Il s’agit de Lille, opposé au FC Séville dans un match à enjeu au stade Pierre-Mauroy. Malheureusement, les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont pas réussi à se transcender et à faire mieux que match nul (0-0). Une déception pour Lille et pour les observateurs du football français, à commencer par Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC après le match, le chroniqueur de l’After Foot s’est montré extrêmement critique avec les Dogues, une équipe qui ne dégage pas grand-chose selon lui. Nul doute que ces critiques très sévères ne manqueront pas de faire bondir les dirigeants du LOSC ainsi que certains supporters nordistes.

⚜🎙 @DanielRiolo : "Là, j'ai vu un petit match, avec peu de gens intéressés. (...) Ça me désole. L'année dernière, je l'adorais cette équipe lilloise, sauf en Coupe d'Europe. C'est à croire que l'Europe, ce n'est pas pour eux." #rmclive pic.twitter.com/bbJxWtp68j — After Foot RMC (@AfterRMC) October 20, 2021

« On a critiqué le PSG mais on voit bien que l’on est face à une équipe de Ligue des Champions. Quand je regarde Lille-Séville, je vois un match de Ligue Europa. Quand je regarde Lille, je vois un petit match avec peu de gens intéressés. Ce n’est pas une question de la taille du club, du stade ou de l’oseille car quand je regarde l’Ajax contre Dortmund, c’est formidable. Il y a des petits stades où c’est plein, où ça respire la coupe d’Europe. Là, tu regardes le match au stade Pierre-Mauroy, c’est terne. C’est aussi terne que le nom du stade, il porte bien son nom ce stade. Cela me désole, tu as une équipe qui est là, que j’adorais l’année dernière, qui ne propose rien. On s’ennuie, on passe une sale soirée… » a pesté Daniel Riolo, très déçu par cette équipe de Lille qui l’avait tellement enchanté la saison dernière avec Christophe Galtier. Au point de s'en prendre aux supporters, au nom du stade en hommage à l'ancien maire de la ville.