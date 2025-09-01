Chancel Mbemba signe à Lille, l'énorme surprise

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM en juin dernier, Chancel Mbemba va rebondir en Ligue 1. Lille s’apprête à faire signer le défenseur congolais.

Mis à l’écart par l’Olympique de Marseille la saison dernière, Chancel Mbemba n’a pas disputé le moindre match en 2024-2025. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, le défenseur congolais n’avait toujours pas trouvé de point de chute. C’est désormais chose faite. Et alors que l’on pouvait s’attendre à un départ en Arabie Saoudite pour l’international congolais, c’est finalement en Ligue 1 qu’il va poursuivre sa carrière. Contre toute attente, Chancel Mbemba va signer à Lille. Une information confirmée ce lundi par Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien, qui explique que tout est bouclé pour la signature de l’ex-défenseur du FC Porto et de l’OM du côté du LOSC.

« Libre, le défenseur congolais va signer un contrat d’une saison avec Lille » précise notre confrère. Une véritable surprise que personne n’avait vu venir, que ce soit dans le Nord ou ailleurs. Sur le papier, l’idée n’est en tout cas pas mauvaise, tant Chancel Mbemba avait montré de très bonnes choses sous le maillot de l’OM sous Igor Tudor, avant d’être mis à l’écart la saison dernière, principalement pour des raisons contractuelles et disciplinaires. Reste à connaître l’état physique du défenseur congolais, qui n’a plus joué au haut niveau depuis un an, en dehors des matchs internationaux.