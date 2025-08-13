Berke, le LOSC a trouvé le remplaçant de Chevalier

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Après avoir laissé partir Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, le LOSC s'est activé pour rapidement lui trouver un remplaçant et s'est jeté sur Berke Özer. Le portier turc de 25 ans est attendu à Lille pour passer sa visite médicale.

Le 9 août dernier, le LOSC et le Paris Saint-Germain ont conjointement officialisé la nouvelle. Elu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, Lucas Chevalier a quitté son club formateur pour devenir le gardien titulaire du dernier vainqueur de la Ligue des champions. Un transfert qui a rapporté la modique somme de 55 millions d'euros, bonus compris, aux Dogues. Si son départ a permis de renflouer les caisses lilloises, il a surtout laissé un vide à combler dans les buts. Olivier Létang et ses équipes se sont donc rapidement activés pour lui trouver un remplaçant. Et après avoir essuyés plusieurs échecs, les dirigeants du LOSC ont enfin trouvé chaussure à leur pied.

Le LOSC remplace Chevalier par Berke Özer

LOSC : Mauvaise nouvelle pour le remplaçant de Chevalier https://t.co/K8VM1GaFu1 — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

Si l'on en croit les informations de Foot Mercato, le LOSC tient enfin le remplaçant de Lucas Chevalier. Après avoir manqué le recrutement de Robin Roefs, les Dogues ont finalement préféré abandonner la piste Ricardo Velho pour foncer sur Berke Özer. Le portier turc d'Eyüspor, âgé de 25 ans, a tapé dans l'oeil des dirigeants lillois qui ont rapidement trouvé un accord avec son club pour un transfert de 4,5 millions d'euros, auxquels peuvent s'ajouter jusqu'à 500 000 euros de bonus.

Le média précise que Berke Özer a de très grandes chances d'être le nouveau portier titulaire du LOSC. Le Turc est attendu dans les prochaines au domaine de Luchin pour fignoler son arrivée, passer sa visite médicale et signer définitivement son contrat avec son nouveau club. Considéré comme un gardien à fort potentiel, il a toutes les qualités requises, si l'on en croit le board lillois, pour s'imposer en Ligue 1.