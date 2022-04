Ben Arfa et le foot, c'est mort

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

En s'en prenant verbalement à son entraîneur, Hatem Ben Arfa a probablement mis un point final à sa carrière lilloise. Mais pour certains, il pourrait même s'agir de la fin de la carrière tout court de celui qui enchaîne les embrouilles.

A 35 ans, Hatem Ben Arfa possède sur Transfemarkt un historique des transferts qui a de quoi donner le vertige. Car depuis qu’il a quitté son premier club professionnel, à savoir l’Olympique Lyonnais, en juillet 2008 pour rejoindre l’OM moyennant 12 millions d’euros, le milieu offensif enchaîne les prêts et les contrats courts sans jamais réussir à s’installer dans un club. Sa dernière saison entière remonte à 2018-2019 et un passage d’un an à Rennes qui s’était soldé par un départ sur une énième bouderie. Depuis, Hatem Ben Arfa a fait un court passage à Valladolid, puis à Bordeaux, avant de finalement rejoindre Lille le 19 janvier dernier. Mais même pas trois mois plus tard, celui qui était présenté comme l’un des prodiges du football français s’est pris la tête avec Jocelyn Gourvennec, et devrait rapidement en terminer avec ce passage anecdotique dans le Nord. Et si désormais sa carrière pro était terminée ?

Ben Arfa est devenu insupportable pour les clubs

Certains dirigeants et salariés du club ne sont pas tendres à Luchin avec #BenArfa :



"Il a insulté #Gourvennec.

Ce qu'il a dit au coach est grave.

Impossible de le voir rester au #LOSC.

Le recruter c'était un gros risque.

Il ne correspond pas aux valeurs du club." pic.twitter.com/5IDvOhb2ua — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) April 4, 2022

Au micro de RMC, Eric di Meco est clairement convaincu que cette embrouille de plus, était celle de trop pour Hatem Ben Arfa dont la réputation est définitivement ternie. « D’après ce que j’ai compris, c’est la relation particulière entre Olivier Létang et Hatem qui lui permet de se relancer dans un bon club. Et je pensais qu’il y avait un gentleman agreement pour qu’il prenne le temps de jeu qu’on lui donne et ne fasse pas de vagues. Le problème, même s’il n’a rien dit de terrible, est le suivant : qui va le prendre derrière ? Quel président va prendre le risque de faire venir Ben Arfa avec ce qu’il s’est passé ces derniers temps ? Le mec, il clôt sa carrière », constate l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, dépité de voir qu’un tel joueur a fini par se rendre la vie impossible.