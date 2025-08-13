Bafodé Diakité quitte Lille pour Bournemouth (off)

Le LOSC et Bournemouth ont officialisé ce mercredi matin le transfert de Bafodé Diakité. Le défenseur lillois rejoint le club de Premier League après trois saisons passées dans le Nord.
Le LOSC officialise aujourd’hui le transfert de Bafodé Diakité à l’AFC Bournemouth (Premier League).— LOSC (@losclive) August 13, 2025
Le défenseur de 24 ans s’est engagé ce jour avec le club anglais. Il quitte Lille après trois très belles saisons à titre collectif et individuel, marquées par 112 matchs, 13… pic.twitter.com/ezXvfLeQ7t
Next in line... 👑 pic.twitter.com/YxvicAArc2— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2025