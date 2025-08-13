Bafodé Diakité quitte Lille pour Bournemouth (off)

Icon Sport

Publié Dans : LOSC.
Par Claude Dautel

Le LOSC et Bournemouth ont officialisé ce mercredi matin le transfert de Bafodé Diakité. Le défenseur lillois rejoint le club de Premier League après trois saisons passées dans le Nord.

 