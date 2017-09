Amiens-Lille : Ingla exige que « les responsabilités soient rapidement identifiées »

Dans : LOSC, ASC, Ligue 1.

Ce samedi soir, alors que Ballo-Touré venait d'ouvrir le score pour le LOSC face à Amiens à la 15e minute de jeu, une barrière de la tribune des visiteurs a cédé sous le poids des supporters lillois. Par conséquent, et sachant qu'il y a 29 blessés dont 6 graves selon le dernier bilan de la LFP, le match a été arrêté au Stade de la Licorne. Mais le club nordiste ne souhaite pas en rester-là, et c'est Marc Ingla qui a pris la parole pour avouer toute sa consternation.

« On pense très fort et prioritairement à nos supporters. Le LOSC a le droit de s'interroger sur les conditions d'accueil et sécurité proposées pour nos supporters par le Club et le Stade d'Amiens. Le LOSC souhaite que les responsabilités de cet accident soient rapidement identifiées, pour ses supporters et les victimes... et afin que cela ne puisse jamais se reproduire », a lancé, sur Twitter, le CEO du LOSC, qui demande donc que toute la lumière soit faite sur cette catastrophe.

