Accord trouvé, Jonathan David rejoint un cador européen

L’avenir de Jonathan David a mis du temps avant de se dessiner, mais l’attaquant en fin de contrat avec Lille a enfin trouvé son futur club. Sauf rebondissement, le buteur canadien va rejoindre la Juventus Turin.

Auteur d’une nouvelle saison pleine avec Lille, où il a marqué 25 buts toutes compétitions confondues en 2024-2025, Jonathan David a disputé le 17 mai dernier son dernier match avec le club nordiste. Après cinq saisons au LOSC, l’heure est venue pour l’international canadien de faire ses valises. Mais si son départ était acté depuis un moment, l’incertitude planait quant à sa future destination. Un départ en Arabie Saoudite a même été évoqué pour l’ancien buteur de La Gantoise, qui va finalement rester dans le gratin du football européen.

🚨🇨🇦 Juve have an agreement with Jonathan David



💰 €6M a season + €2M in bonuses.



They’re still missing an agreement with his agents on a commission.



They’re working on trying to close a deal by June 30.



(@GiovaAlbanese) pic.twitter.com/FJg8MyWplP