30 millions pour Abline, Nantes sidère le LOSC

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente saison avec Nantes en 2024-2025, Matthis Abline est ciblé par Lille, l’OM ou encore le Paris FC. Mais sauf grosse surprise, l’international espoirs ne débarquera pas dans le Nord cet été.

Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, Matthis Abline a crevé l’écran sous les couleurs du FC Nantes. Le buteur de 22 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs grosses écuries du championnat dont l’OM et Lille, en plus de susciter la convoitise du Paris FC. Mais alors que les Canaris ont déjà perdu Moses Simon, un départ de Matthis Abline n’est pas une priorité pour Nantes, qui a fixé le prix de son international espoirs français à 30 millions d’euros. Selon les informations de la Voix du Nord, ce tarif a été jugé bien trop important aux yeux des dirigeants du LOSC.

Lille se retire du dossier Abline

Nantes reçoit 20 ME pour Abline, l'OM est prévenu https://t.co/mS6BCIKtN1 — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2025

C’est ainsi que pour Olivier Létang, la décision de se retirer du dossier Matthis Abline a été prise sans tarder. A moins d’un gros revirement de situation, le joueur passé par Rennes ne signera donc pas à Lille cet été d’autant qu’à ce poste, les Nordistes ont déjà enregistré la signature d’Olivier Giroud et ciblent maintenant Hamza Igamane comme second attaquant. Tout pourrait donc se jouer entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC pour la signature de Matthis Abline même si à priori, aucun des deux clubs de Ligue 1 n’a l’intention de poser les 30 millions d’euros réclamés par Waldemar Kita pour l’instant. Si le FC Nantes ne revoit pas ses prétentions à la baisse, il y a donc fort à parier que c’est en Loire-Atlantique que Matthis Abline poursuivra sa carrière au moins une saison de plus.