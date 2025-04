Will Still va quitter Lens, il n'a aucun doute

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

En amont de la lourde défaite à domicile face à l'AJ Auxerre (0-4), Will Still a affirmé qu'il ne quitterait pas le RC Lens l'été prochain. Des propos que Walid Acherchour ne croient pas, ce dernier voyant l'entraîneur anglo-belge foncer en Angleterre.

Arrivé l'été dernier pour lancer un nouveau cycle au RC Lens, Will Still a dû faire face aux décisions de sa direction de se séparer d'un certain nombre de joueurs importants. L'ancien coach de Reims a notamment perdu sa charnière centrale titulaire l'hiver dernier sans que ceux qui la composaient ne soient remplacés qualitativement. Autant de raisons de lui donner à lui aussi l'envie d'aller voir ailleurs ?

« Ma présence sur le plateau de Sky Sports ? Ça ne veut absolument pas dire que je vais signer en Angleterre ou je ne sais quoi. Il n’y a pas de doute ou d’inquiétude à se faire là-dessus. Je suis toujours en France. Je suis resté en France l’été dernier et c’est très bien comme ça », avait-il martelé en amont de la réception d'Auxerre. Pour Walid Acherchour, il n'y a pourtant aucune chance de le voir rester sur le banc des Sang et Or la saison prochaine.

« Still, à la première offre en Angleterre, c'est rideau »

« Moi, je vous le dis, Will Still part de Lens. Il a été aperçu sur les plateaux anglais, il y a des montées de clubs de Championship en Premier League, il a parlé de fin de cycle, son comportement… Je vois Will Still, à la première offre en Angleterre, c’est rideau. Et pour le coup, je le comprends. Parce que ce qu’il se passe à Lens, il y a pas mal de choses qui sont vraiment à étudier. Je sens le football, je sens ce qu’il se passe en coulisses, et une sortie comme il l’a fait après un 0-4 contre Auxerre… Peut-être qu’il va y avoir un article dans The Athletic qui va arriver ou une interview dans un ou deux jours », a affirmé le consultant Winamax TV.

Un départ de Will Still irait totalement à contre-sens de sa volonté affirmée et réaffirmée de rester sur le banc du RC Lens la saison prochaine. En attendant, l'été prochain nous dira si Walid Acherchour a eu raison ou non.