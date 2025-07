Un mercato de feu annoncé au RC Lens

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens aura des ambitions fortes la saison prochaine en Ligue 1. Pierre Sage a du travail mais peut déjà se satisfaire de ce qui a été accompli par sa direction jusqu'à présent.

Le RC Lens repart sur un nouveau cycle avec l'arrivée récente de Pierre Sage. L'ancien entraineur de l'OL prend la suite de Will Still. Le technicien français espère bien emmener les Sang et Or le plus haut possible la saison prochaine. Cela passera par un marché des transferts estival réussi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le RC Lens a du travail. Il était dans un premier temps impératif pour les pensionnaires de Bollaert de régler le problème des gardiens de but après les départs de Brice Samba, Mathew Ryan et Hervé Koffi. On peut dire que c'est désormais chose faite avec les venues récentes de Robin Risser, Mattia Fortin et Régis Gurtner.

Lens a encore pas mal de travail au mercato

Le chantier reste néanmoins conséquent pour Lens. Si le problème des gardiens de but est résolu, il y a encore trois autres priorités cet été. Les Sang et Or doivent en effet recruter en défense centrale. Pour rappel, Kevin Danso, Abdukodir Khusanov, Facundo Medina et Juma Bah ont récemment quitté le navire et doivent être remplacés. A noter que le RC Lens vise également un nouveau latéral gauche car Deiver Machado est annoncé partant. Enfin, les Artésiens cherchent un attaquant. Mathias Kvistgaarden était proche de signer mais il prendra finalement la destination de Norwich City. Pierre Sage et sa direction ont du pain sur la planche pour trouver les perles rares. Le RC Lens sort d'une saison décevante avec une 8e place à la clé. L'idée sera la saison prochaine d'accrocher une place européenne. Pour rappel, cet été, Lens a déjà enregistré les arrivées de Jeremy Agbonifo (BK Häcken), Mattia Fortin (Padoue), Régis Gurtner (Amiens), Robin Risser (Strasbourg) et Martin Satriano (Inter Milan).