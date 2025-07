Un défenseur de Ligue 1 part au clash pour signer à Lens

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Le RC Lens vise le recrutement du latéral Matthieu Udol. Néanmoins, le transfert du joueur est bloqué par son club, le FC Metz. Une situation qui agace l'intéressé, lequel a publiquement fait savoir ses intentions.

Désormais entraîné par Pierre Sage, le RC Lens entend jouer un rôle dans la course à l'Europe lors de la saison à venir. Cependant, hors de question de faire des folies pour le club dirigé par Joseph Oughourlian. Sans droits TV ou presque, les Sang et Or devront recruter malin et pas cher cet été. Le transfert de Matthieu Udol va dans ce sens. L'arrière gauche de 29 ans revient en Ligue 1 avec son équipe de toujours le FC Metz. Cadre essentiel dans le succès des Grenats, il veut démarrer une nouvelle aventure ailleurs. Le projet lensois l'a séduit et tout devait se conclure dans les premières heures du mercato estival. Mais, Metz en a décidé autrement.

Udol veut aller à Lens, c'est définitif

Les Lorrains bloquent le défenseur aux deux années de contrat restantes. Pour le président Bernard Serin, les « conditions ne sont pas réunies » pour un transfert d'Udol à Lens. Il aimerait que son joueur reste une année supplémentaire pour aider Metz à se maintenir en Ligue 1 et surtout qu'il ne renforce pas un concurrent direct comme Lens. Sur RMC, Matthieu Udol est sorti du silence pour confirmer son envie de partir. Ayant passé la quasi intégralité de sa carrière à Metz, il estime avoir mérité son bon de sortie pour services rendus.

🗣️ "Je suis resté cette saison en Ligue 2 pour aider le club à remonter. Ça a été mission accompli et j'ai fait part à la direction de mon envie de voir autre chose. J'espère pouvoir partir par la grande porte."



🔥 Mathieu Udol, capitaine de Metz, est sur RMC ! pic.twitter.com/2Eb5DEc2Ig — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2025

« J’ai eu des discussions avec le club, mon souhait est de découvrir autre chose. […] Je suis resté la saison dernière en Ligue 2 pour aider le club à monter : je devais, en quelque sorte, encore une année au club. La mission est accomplie, j’étais satisfait de ça. Mais aujourd’hui je suis déçu de voir que cet été, ça ne se passe pas comme ça aurait dû. Je suis déçu de la tournure que prennent les choses. [...] On m’avait laissé la porte à demi ouverte avant de la refermer. Ça fait bientôt 20 ans que je suis au club, j’ai apporté énormément pour la montée et je pensais pouvoir sortir par la grande porte. Je l’espère toujours. […] C’est à moi de décider où j’ai envie d’aller. Cette condition (du président sur sa destination), je ne peux pas l’accepter », a t-il expliqué. Un coup de pression qui pourrait suffire d'autant qu'un transfert ne serait pas inutile pour les finances messines.