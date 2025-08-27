Sinayoko, Guilavogui, coup de chaud à Lens

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens est toujours en quête de renforts cet été sur le marché des transferts. Les Sang et Or ont notamment des vues sur l'attaquant d'Auxerre, Lassine Sinayoko.

Le mercato estival fermera bientôt ses portes et nombreuses sont les formations de Ligue 1 à vouloir se renforcer. C'est notamment le cas du RC Lens. Pierre Sage ne sera pas contre la venue d'une nouvelle arme offensive. Mais qui dit arrivée dans le nord, dit aussi départ. L'ancien entraineur de l'OL en est conscient et ne veut pas s'enflammer sur les pistes actuelles. En conférence de presse ce mercredi matin, Pierre Sage est d'ailleurs revenu sur l'actualité mercato autour de son club. Et il a tenu à envoyer un message clair.

Le RC Lens se retire du dossier Sinayoko

Pierre Sage a en effet indiqué qu'un départ de Morgan Guilavogui était proche de se produire. Southampton le veut et le joueur guinéen s'est déjà mis d'accord avec la formation anglaise sur les bases d'un contrat. Mais le RC Lens ne libérera pas Guilavogui si un remplaçant n'est pas trouvé. Les Sang et Or sont en pleines recherches et auraient aimé trouver leur bonheur avec l'attaquant d'Auxerre, Lassine Sinayoko.

Encore en conférence de presse, Pierre Sage a confirmé que des négociations avaient bien lieu pour le joueur. Si Lens ne perdait pas espoir, le dossier est mort selon Foot Mercato « au vu du non respect des accords évoqués et envoyés ». Nice et le Stade Rennais sont encore dans le coup et les pensionnaires de Bollaert vont donc devoir changer leur fusil d'épaule pour tenter de recruter un nouvel attaquant. En attendant d'en savoir plus sur le mercato estival, le RC Lens doit préparer la réception du Stade Brestois vendredi soir en Ligue 1. Après deux rencontres déjà disputées en championnat, la formation artésienne a connu une défaite et une victoire.