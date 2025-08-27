Sinayoko est oublié, Lens fonce sur un ex-Brestois

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Lens doit recruter un attaquant de toute urgence. Sa plus belle piste était Lassine Sinayoko mais Auxerre bloque le Malien. A quelques jours de la fin du mercato, les Sang et Or doivent se repositionner sur un plan B. Ils l'ont trouvé en la personne d'Abdallah Sima.

Depuis le départ de Lois Openda en 2023, Lens n'a jamais trouvé un attaquant capable de terroriser les défenses adverses. Elye Wahi avait laissé une impression mitigée en 2023-2024. La saison dernière, le meilleur buteur lensois était un milieu en la personne de Neil El Aynaoui. Le mercato estival n'a pas encore résolu ce problème. Les Sang et Or recherchent désespérément un buteur pour viser l'Europe. Ils pensaient l'avoir déniché à Auxerre avec Lassine Sinayoko. Mais, l'AJA bloque le Malien malgré un accord de principe trouvé avec le Racing en fin de semaine dernière. Le dossier traine dangereusement alors que le marché des transferts se ferme dans quatre petits jours.

Lens fonce sur Abdallah Sima

Lens tente désormais le tout pour le tout avec un profil légèrement différent mais très polyvalent. Selon Foot Mercato, le club entraîné par Pierre Sage mise désormais sur Abdallah Sima. Souvent ailier gauche, le Sénégalais peut parfois dépanner dans l'axe ou être associé à un deuxième attaquant. Appartenant à Brighton, Sima est un redoutable finisseur en témoignent ses 12 buts lors de son prêt à Brest la saison passée. La piste est jugée « très sérieuse » par Foot Mercato.

🚨#RCLens 🔴🟡



❗️Le RC Lens se penche désormais sur Abdallah Sima (Brighton), piste très sérieuse



🔥Caliente https://t.co/Wt8Fjv6O6L



w @Santi_J_FM pic.twitter.com/DgbYxVU3aM — Sébastien Denis (@sebnonda) August 27, 2025

Il faut dire que Brighton ne tient pas vraiment à l'international sénégalais, sous contrat jusqu'en 2026. Ce dernier n'a pas disputé un seul match chez les Seagulls depuis son arrivée en 2021. Il a multiplié les prêts chaque année : Angers, Glasgow Rangers et Brest notamment. Un énième prêt à Lens apparaît largement possible. En Bretagne, son association avec Ajorque avait fait des étincelles en Ligue des champions. La venue de Sima est d'autant plus indispensable que Lens va perdre Morgan Guilavogui à l'aile dans les prochains jours. Vitesse, finition et prix avantageux : le Sénégalais a tout pour être la bonne pioche du Racing dans cette dernière ligne droite.