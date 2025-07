Robin Risser quitte Strasbrourg et rejoint Lens

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Agé de 20 ans, Robin Risser va s'engager dans les prochaines heures avec le RC Lens. Le gardien de but français avait encore deux ans de contrat avec Strasbourg.

Rédacteur en chef de Footmercato, Sébastien Denis a révélé ce mercredi midi la signature imminente de Robin Risser chez les Sang et Or. Les dirigeants lensois ont trouvé un accord avec leurs homologues alsaciens et un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le portier international avec les Espoirs français est attendu dans la journée à Lens où il devrait rapidement signer son nouveau contrat. Robin Risser, pur alsacien, avait été prêté par Strasbourg au Red Star durant la deuxième partie de la saison.