RCL : Franck Passi à Lens, c’est bien parti

Dans : Lens, Ligue 2.

Déçu de sa 14e place en Ligue 2, le Racing Club de Lens va opérer des changements avant la saison prochaine. Cela a commencé vendredi avec l’annonce concernant Eric Sikora, officiellement écarté du poste d’entraîneur et qui devrait occuper un autre poste chez les Sang et Or. Mais qui pour le remplacer sur le banc ?

En charge de ce dossier, le directeur sportif Eric Roy a fait de Franck Passi sa priorité, révèle le journal L’Equipe. Libre de tout contrat, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille et du LOSC a déjà reçu un contrat de deux ans (plus un en cas de montée en Ligue 1). Le natif de Bergerac, intéressé par le projet lensois, pourrait donc signer le bail dès la semaine prochaine.