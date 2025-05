RCL ‍: Deux départs, Leca au pouvoir… C’est la révolution à Lens ‍!

Dans : Lens.

Par Alexis Rose

Dans les pas de Will Still, qui a décidé de retourner en Angleterre pour poursuivre sa carrière de coach, le Racing Club de Lens va perdre deux dirigeants sportifs majeurs.

Alors que l’exercice 2024-2025 vient tout juste de se terminer et que le mercato estival n’ouvrira ses portes qu’au début du mois de juin, c’est déjà l’heure de la grande révolution du côté de Lens. Samedi dernier, à l’issue du dernier match de la saison, c’est Will Still qui avait annoncé son départ, un peu à la surprise générale. Mais cette fuite de l’entraîneur anglais ne sera pas la seule de l’été au sein du club nordiste. Puisque ce jeudi, L’Equipe annonce que Pierre Dréossi et Diego Lopez vont aussi faire leurs valises dans les jours à venir. S’ils étaient déjà en pleine préparation du prochain marché des transferts, le directeur général et le directeur sportif du club artésien ne semblaient plus sur la même longueur d’onde que leur président, Joseph Oughourlian.

Jean-Louis Leca, nouveau patron du sportif à Lens

Dans un contexte compliqué, où Lens a dû vendre ses principaux joueurs au cours du dernier mercato hivernal pour rééquilibrer les comptes, les deux dirigeants ont donc décidé de jeter l’éponge d’un commun accord avec leur président. Mais qui sera l’heureux élu pour prendre la suite ? Si Joseph Oughourlian a une vision claire pour son club, il va devoir rebâtir tout son secteur sportif en quelques jours à peine. Et pour cela, il pourra compter sur Jean-Louis Leca. Retraité des terrains depuis l’an dernier, celui qui était coordinateur sportif de Lens cette saison va prendre du galon. Puisque selon Foot Mercato, l’ancien gardien va devenir le nouveau directeur sportif du RCL. Il aura notamment la mission de choisir le prochain entraîneur, tout en réfléchissant de manière sérieuse sur les recrutements à venir.